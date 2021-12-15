Цены на газ растут в ЕС и Украине: причины и последствия

Цена газа на биржах Европы за сутки подскочила более чем на 10% и превысила отметку в $1500 за тыс. куб. м. Причинами стали заявления в Германии о "Северном потоке-2" (газопровод в ближайшее время не заработает) при низких запасах топлива в подземных хранилищах. В Украине газ для промышленности подорожал до 36 грн/куб. Это не влияет на тарифы для населения, зато давит на цены, сообщает Обозреватель.

Так, в ЕС газ с поставкой в январе торговался утром 15 декабря по $1514 за тыс. кубометров (127,6 евро/МВт*ч). Вечером 14 декабря цена была еще выше и достигала $1525 за тыс. кубометров (128,68 евро/МВт*ч). Об этом свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures.

Для сравнения: в ноябре газ продавался на TTF в среднем по $945, а в начале декабря – по $1153 за тыс. куб. Средняя цена с начала 2021 года составляла $515.

Источник: ICE Futures

Стоимость газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) к 13 декабря (это последние данные) достигла 36 195 грн за тысячу кубов (с НДС), то есть почти 36,2 грн за куб. Средняя цена по предоплате была еще выше.

Рыночная стоимость газа в Украине напрямую зависит от европейских котировок. Поэтому в ближайшие дни стоимость топлива на УЭБ, вероятно, поднимется еще выше.

Источник: УЭБ

По рыночным ценам за газ в Украине платит промышленность и бизнес. Для населения тарифы на газ остаются фиксированными на время отопительного сезона – на уровне около 8 грн за кубометр.

Но дороговизна газа все равно бьет по карманам рядовых граждан. Уже стремительно растут цены на продукты и другие товары – их себестоимость повышается из-за больших расходов производителей на топливо. В первую очередь, это касается:

хлебобулочных изделий (газ нужен для сушки зерна);

курятины и яиц (фермам нужен обогрев);

тепличных овощей (газ используется для поддержания температуры в теплицах).

Почему газ снова подорожал?

Стоимость газа в ЕС не превышала отметку в $1500 за тысячу кубометров уже 2,5 месяца, с начала октября 2021 года. Тогда газ вышел на ценовой рекорд в $2000 за тысячу кубов.

Декабрьский рост аналитики объяснили тремя основными причинами:

"Северный поток-2"

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заверила, что не позволит ввести газопровод в эксплуатацию, пока он не будет сертифицирован. Это означает, что до весны (а то и до начала лета) "труба" не заработает.

Такой прогноз фактически разбивает надежды тех, кто рассчитывал на увеличение поставок газа из России в ЕС этой зимой. Ведь в Кремле неоднократно намекали, что не будут наращивать экспорт, пока не будет запущен "Северный поток-2".

Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, РФ специально "сушит" Европу, чтобы добиться скорейшего запуска нового газопровода.

"На профильных конференциях в Европе даже появился новый термин для ресурса от "Газпрома": non-reliable gas (ненадежный газ – ред.)", – заявлял Макогон.

Низкие запасы

​​​​​Хранилища в ЕС заполнены на 62,41%. Это на 16,8% меньше среднего показателя на середину декабря за последние 5 лет. В то же время в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ.

Риск нехватки электричества

С 12 декабря в ЕС стало серьезно снижаться производство тока из возобновляемых источников. Особенно это касается ветровой генерации. Вклад ветроэлектростанций упал до 10% при обычном для такого времени года уровне в 15%.

Если это приведет к нехватке электроэнергии, европейцам придется сжигать больше газа. Соответственно, такая ситуация толкает цены на топливо вверх.