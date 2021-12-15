Лунный календарь стрижек на январь 2022 года поможет запланировать поход в парикмахерскую в наиболее благоприятную дату. По мнению астрологов, фазы Луны могут оказывать влияние на здоровье и скорость роста волос, сообщает Обозреватель.

Кроме того, считается, что стрижка в подходящий лунный день помогает избавиться от негативной энергии и привлечь удачу. Когда смена прически и окрашивание будут удачны, а когда от посещения салона красоты желательно воздержаться, читайте далее в материале.

Лунный календарь стрижек на январь 2022 года поможет запланировать поход в парикмахерскую в благоприятную дату. Источник: Pixabay

Благоприятные дни для стрижки в январе 2022 года

Благоприятны для стрижки даты 4, 5, 8, 9, 12, 15, 24 и 28 января.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2022 года

Категорически не рекомендуется стричь волосы 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 и 31 января.

Благоприятные дни для окрашивания в январе 2022 года

Благоприятны для окрашивания волос, согласно лунному календарю, 11, 12, 14, 15, 24, 25 и 28 января.

Окрашивание волос благоприятно 11, 12, 14, 15, 24, 25 и 28 января. Источник: Pixabay

Неблагоприятные дни для окрашивания в январе 2022 года

Не стоит красить волосы 2, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30 и 31 января, эти дни крайне неудачны для смены цвета.

При этом в январе есть даты, когда окрашивание "разрешается" при определенных условиях. Так, 1 января можно краситься блондинкам, 15-го – в золотые или медные оттенки, 19-го – в темный цвет и натуральными красками, 20-го – только натуральными красками, 26-го можно использовать оттеночные шампуни и гели для волос, 29 января можно краситься только в свой натуральный цвет.