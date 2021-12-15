"Целевая аудитория" пока игнорирует налоговую амнистию

Основной массив плательщиков, от которых планировалось привлечь по $40 000-50 000, возможностью амнистии капиталов еще не воспользовался, сообщает Лига.Финансы.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40 000-50 000 с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал Гетманцев.

По его данным, в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.