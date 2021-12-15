В Европе выступили в поддержку Денисовой

Европейская сеть национальных институций по правам человека (ENNHRI) выступает в поддержку украинского национального института по правам человека. Они обеспокоены намерениями украинских властей уволить омбудсмена.﻿ Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Сегодня.

В декабре Регламентный комитет ВР одобрил проект постановления об образовании Временной специальной комиссии по проверке возможных фактов нарушения присяги омбудсменом. Этот вопрос планируется рассмотреть 18 января.

В случае одобрения постановления это может формально начать процедуру возможного увольнения уполномоченного (омбудсмена Денисовой).

В ENNHRI обеспокоены рядом нападений со стороны правительственных чиновников и парламентариев в адрес Денисовой. В связи с этим организация направила письма президенту Украины, главе и другим членам парламента с призывом ко всем национальным институтам в полной мере уважать мировые и региональные стандарты.

Европейцы отмечают, что в соответствии с Парижскими принципами и Общими наблюдениями Подкомитета по вопросам аккредитации (SCA), омбудсмен должен иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и ненадлежащего вмешательства со стороны государства и других субъектов. Должен быть обеспечен стабильный мандат для создания благоприятных и независимых условий работы.