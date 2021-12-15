В КСУ играют с огнем, защищая Тупицкого после санкций США - нардеп

На сайте Конституционного суда появилось заявление о поддержке Венецианской комиссией решения об отсрочке приведения к присяге назначенных президентом новых судей КСУ. Характер данного заявления и акценты при его распространении свидетельствуют, что Венецианскую комиссию пытаются использовать в интересах бывшего главы КС Александра Тупицкого, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила замглавы парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Друзья Тупицкого внутри Конституционного суда должны прекратить какие-либо манипуляции. Если уже появилось даже решение Соединенных Штатов о санкциях в отношении этого господина, то это однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ" , - заявила она.

Также по ее мнению, назначение судей Конституционного суда Украины по президентской квоте означает выход Украины из конституционного кризиса.