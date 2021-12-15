Зеленский летит в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря посетит Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Об этом сообщил﻿ Офис президента.

В мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

Зеленский в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генеральным секретарем НАТО.

Встреча начнется в 16:00. После нее планируется общение с прессой.