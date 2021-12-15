Федоров подсчитал, сколько украинцев готовы установить "Дію"

Приложение "Дія" готовы установить примерно 25-27 млн украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сколько украинцев готовы установить себе "Дію"? Примерно 25-27 млн. Сейчас аудитория приложения — 11,8 млн пользователей. Мы видим тенденцию: до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно. Я думаю, что со стартом программы выплаты 1 000 грн "еПоддержка" начнется очередной рост количества пользователей" , — написал он в Facebook.

Размышляя, можно ли сломать приложение "Дія", министр отметил, что в Украине несколько раз создавали его фейковую копию, "но настоящим взломом назвать это нельзя".

"У нас много реестров, и все они децентрализованы. Сценарий, когда кто-то получает доступ ко всем реестрам, нереалистичен, это должна быть какая-то сумасшедшая спецоперация. Начальная стратегия развития приложения позволяет избежать того, что при его взломе хакеры получат доступ ко всей информации" , — сказал Федоров.

Он добавил, что Минцифры пытается запускать каждый сервис так, чтобы при худшем сценарии с персональными данными и доступом ничего нельзя было сделать.