Сегодня в здании парламента запускают обновленный канал "Рада". Ожидается, что после значительных инвестиций, этот вещатель должен стать рупором Зеленского.

Об этом сообщает канал "Политика страны"﻿.

Также подтвердилась информация о составе ведущих (среди лиц канала источниками был назван работающий на Офис президента блогер Сергей Иванов, а дневные и утренние ток-шоу будут вести бывшие ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артём Бибик).

Фото: t.me/stranaua

Сегодня журналисты сфотографировали экс-ведущего канала ZIK Артема Бибика в студии.

Также подтвердилась информация и о спецкостюмах, которые выдали ведущим. На пиджаках сотрудников канала шеврон в виде тризубца, а под ним написано "Рада".