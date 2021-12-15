В Украине появится новые экзаменационные билеты по ПДД

В Украине скоро появится новая редакция экзаменационных билетов по ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, сообщает Today.ua.

В ведомстве уже ведется работа над новой редакцией экзаменационных билетов по ПДД. Правда, когда конкретно она появится – не сообщается.

Кроме того, также разрабатывается новое положение по экзаменаторам и типовой регламент услуги по проверки навыков управления у водителя. Будет изменена процедура сдачи экзаменов водителями.

"Мы за качество и прозрачность в предоставлении услуг, а также постоянно работаем над усовершенствованием законодательства в сфере допущения граждан к управлению транспортными средствами… Наша главная цель – обеспечить доступ к управлению транспортным средством профессионально подготовленного водителя", - говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД Украины.

Интерес многих водителей может вызвать новое положение по экзаменаторам. К сожалению, пока нет подробностей этого нововведения.

Некоторые водители считают, что из-за всех этих нововведений увеличится стоимость услуг так называемых "решал". Возможно, нововведения все-таки смогут хотя бы отчасти побороть коррупцию.