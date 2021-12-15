Калифорнийский стартап H2 Clipper опубликовал проект водородных дирижаблей. Как сообщают авторы проекта, это станет зеленой альтернативой вредных для экологии грузоперевозок, сообщает Хайтек.

Стартап H2 Clipper показал проект водородных дирижаблей. Авторы утверждают, что такой вид транспорта обеспечит бюджетные и экологичные межконтинентальные грузовые перевозки. Дирижабли на водородном топливе смогут нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолет. Максимальная дальность полета — более 9 700 км.

Дирижабли на водородном топливе смогут нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолет. Фото: H2 Clipper

Как уверяют представители компании, H2 Clipper будет нести 150 000 кг груза. Дирижабль не будет лететь также быстро, как самолет — его скорость составит 282 км/ч. Но H2 Clipper будет передвигаться в 7–10 раз быстрее грузовых кораблей. Кроме того, водородный дирижабль — это транспорт с нулевым выбросом углерода, а стоимость таких перевозок будет в 4 раза дешевле, чем на грузовом самолете.

Согласно проекту, двигательная установка H2 Clipper будет полностью электрическим и работать на жидком водороде. Фото: H2 Clipper

Согласно проекту, двигательная установка H2 Clipper будет полностью электрической и работать на жидком водороде. При определенных условиях дирижабль сможет доставлять товары прямо с завода в распределительный центр, без использования дополнительного наземного транспорта. Все благодаря возможности вертикального взлета и посадки. Дирижабль будет летать на высоте 3 000 м.