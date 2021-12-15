Audi е-tron получит новый дизайн и увеличенный запас хода

На дорогах Швеции заметили прототип электрического кроссовера Audi e-tron. Автомобиль получит видоизмененный дизайн, а также улучшенные технические характеристики, сообщает Обозреватель.

Компания Audi в будущем году представит обновленный электрический кроссовер Audi e-tron. Помимо планового рестайлинга автомобиль будет отличаться увеличенным запасом хода.

Компания Audi в будущем году представит обновленный электрический кроссовер Audi e-tron. Источник: Carscoops.com

В настоящее время прототипы проходят суровые испытания на зимних дорогах Швеции. Внешние изменения коснутся дизайна модели. В частности, автомобиль получит новую светотехнику, видоизмененную облицовку радиатора и иные бамперы. В салоне ожидаются новые цвета и материалы отделки, а также расширенный пакет опций. В частности, изменениям подвергнут функционал инфо-развлекательной системы, расшириться список электронных помощников водителя (ADAS), предлагаемых в стандартной комплектации

Но самые главные изменения скрыты от посторонних глаз. Речь идет о тяговой батарее нового поколения, которая позволит увеличить дальность хода до 600 км, что существенно превышает показатели актуальной модели (441 км). Кроме того, автомобиль получит более эффективный электромотор и улучшенную систему рекуперации энергии торможения.