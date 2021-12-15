Въезд в Польшу: вакцинированным украинцам добавили одно требование
С сегодняшнего гражданам Украины, в том числе вакцинированным от COVID-19, нужно будет также сдать тест на коронавирус для въезда в Польшу, сообщает Слово и дело.
"С 15 декабря 2021 года каждый человек перед прилетом в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны (в том числе с Украины) должен сдать тест на COVID-19. Тест следует проводить не ранее, чем за 24 часа до вылета. Вакцинированные люди также подлежат обязанности сдачи теста", - говорится в сообщении.
Независимо от того, каким транспортным средством прибывают путешественники (коллективным, индивидуальным или пешком), с 1 декабря подлежат 14-дневному карантину, если не соответствуют одному из следующих условий:
- прошли полный курс вакцинации, и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины (считая от дня, следующего за днем прививки);
- есть детьми до 12 лет, которые путешествуют под опекой взрослых, привитых против COVID-19;
- были заражены вирусом SARS-CoV-2 (выздоровели) не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы Польши.