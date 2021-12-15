Въезд в Польшу: вакцинированным украинцам добавили одно требование

С сегодняшнего гражданам Украины, в том числе вакцинированным от COVID-19, нужно будет также сдать тест на коронавирус для въезда в Польшу, сообщает Слово и дело.

"С 15 декабря 2021 года каждый человек перед прилетом в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны (в том числе с Украины) должен сдать тест на COVID-19. Тест следует проводить не ранее, чем за 24 часа до вылета. Вакцинированные люди также подлежат обязанности сдачи теста" , - говорится в сообщении.

Независимо от того, каким транспортным средством прибывают путешественники (коллективным, индивидуальным или пешком), с 1 декабря подлежат 14-дневному карантину, если не соответствуют одному из следующих условий: