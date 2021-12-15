Россия в случае вторжения в Украину дойдет до Днепра за 3 дня - The National Interest

В США заявили, что российские войска при вторжении в Украину выйдут к Днепру в течение 3-4 дней. Такое мнение высказали бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор и бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби в статье для журнала The National Interest﻿.

Американские эксперты считают, что Россия более приспособлена к войне и имеет больше опыта в этом деле, чем США. По их утверждению, если Россия начнет "драку", то скорее всего выйдет из нее победителем.

"Российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей вдоль реки Днепр всего за 72-96 часов. <...> Способность Киева противостоять такой кампании весьма сомнительна", — пишут Дуглас Макгрегор и Джордж Биби.

По мнению военных экспертов, Россия развернет свои сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек на участке в 600 миль (около 1 тыс. км. — ред.) по дуге с севера на юг и для своей защиты будет использовать системы БМ-30 "Смерч" и "Искандер", а украинское небо заполонят российские беспилотники и пилотируемые самолеты с новейшими боеприпасами. Защищать же российские формирования будут ЗРК С-400 и С-500 и любая украинская или натовская пилотируемая или беспилотная техника будет обнаружена и уничтожена, считают эксперты.

Также Макгрегор и Биби подчеркивают, что "драка" будет проходить на географическом пороге России и обе стороны — украинская и российская — будут хорошо знакомы с местностью, на которой им "предстоит сражаться". При этом, США не планируют прямого вмешательства в случае российско-украинского конфликта. Эксперты указали, что США не смогут противостоять РФ в воздухе и "мало что могут на поле боя, имея в Европе три боевые бригады, две из которых вооружены устаревшей техникой" .

С другой стороны, эксперты подчеркивают, что Путин прекрасно понимает — такие события приведут к окончательному разрыву отношений с Западом и сделают Россию "зависимым младшим партнером Китая" .

"Более того, он (Путин – ред.), вероятно, понимает, что российским войскам, скорее всего, придется столкнуться с партизанским сопротивлением на оккупированной украинской территории, и что части западной Украины могут стать базой для сил США и НАТО в долгосрочной перспективе", — пишут Макгрегор и Биби.