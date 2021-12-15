Зеленский обсудил Донбасс с премьером Италии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.
Разговор с главой итальянского правительства президент назвал
"плодотворным".
"Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе", – написал Зеленский.
Также он добавил, что благодарен Италии за
"твердую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины.