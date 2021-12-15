Зеленский обсудил Донбасс с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.

Разговор с главой итальянского правительства президент назвал "плодотворным" .

Провів плідну розмову з #MarioDraghi. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку ???????? суверенітету й територіальної цілісності ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

"Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе", – написал Зеленский.