Зеленский обсудил Донбасс с премьером Италии

Зеленский обсудил Донбасс с премьером Италии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил лично у себя в Twitter.

Разговор с главой итальянского правительства президент назвал "плодотворным".

"Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе", – написал Зеленский.

Также он добавил, что благодарен Италии за "твердую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины.

Новости

analytics