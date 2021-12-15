Владимир Кличко показал, как избивал соперника в спарринге

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко продолжает поддерживать себя в активной физической форме. Эксчемпион мира в тяжелом весе опубликовал кадры из своего спарринга, сообщает 24 Канал.

В спарринге Владимир наносит удар правой у своего соперника, который в ринге, в отличие от Кличко-младшего, был в шлеме.

Спарринги Владимира Кличко / инстаграмм боксера

Кратко о возможном возвращении Кличко