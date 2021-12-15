Honda планирует запустить пилотную программу

Система под названием Honda Road Condition Monitoring System пока замечает лишь недостатки разметки, но ее функционал будет постепенно расширяться, сообщает 24 Канал.

Институт исследований Honda совместно с Министерством транспорта штата Огайо запустят пилотную программу, в рамках которой автомобили будут отправлять дорожной службе информацию о местах с плохой разметкой.

Honda разработала систему, которая использует камеры автомобиля и фиксирует разметку, которую “видит”, оценивая ее по цветовой шкале. Идеальная разметка получает зеленый цвет, удовлетворительная – желтый, а проблемная – красный. В случае полного отсутствия разметки на дороге, будет предоставлен серый цветовой код. Эти данные, а также координаты GPS вместе с фотографиями или видео отправляются органу, ответственному за содержание дорог.

Глава департамента транспорта Огайо Джек Марчбенкс отметил, что ведомство регулярно проверяет дороги, но это трудоемкий процесс, поэтому подобная система может помочь быстрее выявлять проблемные места.

Следующим этапом для разработчиков системы мониторинга является возможность делиться собранной информацией с другими автомобилями, чтобы водители были готовы к участкам с плохой разметкой. Особенно актуальной такая информация будет для машин с автономными системами управления, которые ориентируются на маркировку. Далее функционал будет расширяться еще больше, однако пока Honda не объясняет, как именно.