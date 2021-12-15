В Сети появилось первое обращение Марины Хлебниковой после пожара

Российская артистка идет на поправку, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Сегодня.

После высказываний подруги певицы о том, что Марина с трудом говорит и сейчас находится в обессиленном состоянии, на ее страничке появилось небольшое голосовое обращение.