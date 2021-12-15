В Сети появилось первое обращение Марины Хлебниковой после пожара
Российская артистка идет на поправку, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Сегодня.
После высказываний подруги певицы о том, что Марина с трудом говорит и сейчас находится в обессиленном состоянии, на ее страничке появилось небольшое голосовое обращение.
Как хорошо, что вы мне пишите, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо, – сказала Хлебникова.