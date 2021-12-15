Украина присоединится к мировой сети COVID-сертификатов

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.﻿ Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге относительно ситуации с распространением COVID-19 в Украине, сообщает УНИАН.

"Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая способна охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не станут требовать дополнительные COVID-документы для пересечения границы. Для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в большее количество стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, если это позволяет эпидемическая ситуация", — сказала она.

Карчевич напомнила, что на сегодня такой доступ для украинцев открыт в 52 страны мира, которые признают наши COVID-сертификаты в приложении "Дия".