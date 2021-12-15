Путин и Си Цзиньпин проводят видеопереговоры

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин проводят в среду, 15 декабря, видеопереговоры, сообщает ТАСС.

В начале разговора Путин оценил отношения РФ и Китая.

"Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке" , - сказал он.

Российский президент отметил, что страны стремятся превратить общую границу в пояс мира и добрососедства.

"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся, в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства" , - сказал он.

Также Путин выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином в феврале в Пекине.

"Мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр" , - сказал он.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что ждет личной встречи во время Олимпийских игр.

"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения" , - сказал он

Кроме того, Путин отметил продуктивное сотрудничество стран во время пандемии.

"Китай становится международным центром по производству российских вакцин Спутник V и Спутник Лайт. Подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими производителями" , - отметил он.

Ожидается, что во время переговоров лидеры стран обсудят, в частности, НАТО и напряженную ситуацию в Европе. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы.