"Совы" и "жаворонки" должны работать в разное время суток

Представители науки выяснили, кому вредно работать по ночам, учитывая, что у людей бывает разный хронотип. Такое исследование полезно, так как многие люди имеют ненормированный рабочий график. Часто бывает так, что трудовая деятельность осуществляется по неподходящему графику. В результате снижается продуктивность и результат работы, сообщает Menslife.

Ученые из США пригласили 26 желающих принять участие в эксперименте. У добровольцев был разный хронотип. Все они прошли тестирование для определения их оптимального периода бодрствования. Таким способом удалось выяснить, кто из них «сова», а кто – «жаворонок». С учетом таких показателей участников поделили на 2 группы и предложили им выделить на сон время с 8 утра до 2 часов ночи. Кроме того, вечером им нужно было выполнить определенные задания.

В итоге выяснилось, что «совы» и «жаворонки» по-разному справились с задачами. «Совы» показали высокие результаты работы и хорошую концентрацию внимания вечером, а «жаворонки» хоть и делали работу быстро, но с весомыми ошибками. Им следует работать с утра. Поэтому при выборе рабочего графика нужно учитывать особенности своих биоритмов.