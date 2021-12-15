ВСУ провели противотанковые учения возле Крыма

В Херсонской области продолжаются учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений ВСУ, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВС Украины.

Несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом. По легенде учений, военные должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

"За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений" , - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего Объединенными силами, эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. И в боевых условиях они будут действовать также эффективно и прикрывать опасные направления от реального противника.