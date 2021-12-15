Новый год в Европе: топ лучших мест, для праздника

Особенный праздник Новый год многие хотят провести необычно, получить новые впечатления и запомнить новогоднюю ночь на всю жизнь. Если в планах нет семейного ужина, то можно отправиться в Европу. Например в Лиссабон, Лондон или Ибицу, сообщает Обозреватель.

Отметим, что без визы уехать ни в одну в европейскую страну невозможно, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

Остров Мадейра, Португалия

Вариант подойдет тем, кто хочет встретить Новый год на теплом пляже с красивым видом. Остров уже 5 лет принимает у себя гостей на новогодние праздники. В вечер 31 декабря в заливе Фуншала традиционно запускают один из самых больших фейерверков в Европе под углом 360 градусов. Отдых на Мадейре подойдет как активным путешественникам, так и более ленивым: можно забираться на вершины гор или просто валяться на пляже целый день.

Остров Мадейра, Португалия. Источник: Pexels

Марбелья, Испания

Город в солнечной Испании на Новый год превращается в сплошное веселье, походы по бутикам, посещение ресторанов и многое другое. Многие кинозвезды, а также члены королевских семей сделали город свлим идеальным местом для отпуска. Ведь нет ничего приятнее, чем проснуться в новогодний солнечный день у моря, лежа на шезлонге, и наслаждаться массажем после вечеринки.

Марбелья, Испания. Источник: Фотограф Павел Казмерчак

Лондон, Англия

Это по-настоящему волшебный город на Рождество и Новый год. Встретить следующий год у подножия Биг-Бена под фейерверком кажется идеальным вариантом. А самые красивые вечеринки проводят под открытым небом, чтобы любоваться фейерверками и захватывающим видом Лондона.

Лондон, Англия. Источник: Фотограф Стюарт Марсден

Лиссабон, Португалия

Одна из самых красивых столиц Европы, в которую едут на Новый год, чтобы погреться под солнцем и прочувствовать колорит португальцев.

Лиссабон, Португалия. Источник: Фотограф Селига

Ибица, Испания

Один из лучших выборов для Нового года – Ибица, которая известна своими яркими вечерами, собирающими лучших ди-джеев, танцоров и крупнейшие шоу в Европе. Кроме танцев и песен, Ибица подходит для бездельничанья, пляжей, занятий спортом на открытом воздухе, морских развлечений и другое.

Ибица, Испания. Источник: Фотограф Алексей Тихонов

Азерский остров Сан-Мигел, Португалия

Этот вариант подойдет тем, кто устал от метро, автобусов, работы, закрытых офисов, торговых центров и нуждается в широких просторах и природе.

Азерский остров Сан-Мигел, Португалия. Источник: Фотограф Ян Янка

Эдинбург, Шотландия

Популярный среди путешественников город, который является едва ли не обязательным местом для посещения во время курортного сезона. В Эдинбурге проводят рождественнские ярмарки, которые входят в число лучших Соединенного Королевства.

Эдинбург, Шотландия. Источник: Фотограф Диего Мариоттини

Дубровник, Хорватия

Вариант подойдет многим, но особенно любителям "Игры престолов", поскольку город выглядит, как средневековый. Сюда регулярно приезжают Билл и Хиллари Клинтон.

Дубровник, Хорватия. Источник: Фотограф Игорь-Пастернак

Брюссель, Бельгия

Брюссель славится громкими вечеринками, лучшим пивом в Европе и широким выбором блюд. Город обещает путешественникам, что они будут избалованы на Новый год: частные вечеринки в ночных клубах столицы, рестораны и бары, в которых бельгийцы варят вкусное крафтовое пиво.

Брюссель, Бельгия. Источник: Pexels

Матера, Италия

Матера – культурная столица Европы, которая является одной из самых старейших и красивейших в мире. Самый красивый объект ЮНЕСКО в Европе. На Новый год в городе представлены концерты, мессы, большие рынки, рождественские ярмарки, гастрономия и культура.

Матера, Италия. Источник: Pexels

Рованиеми, Финляндия

Один из самых волшебных городов Европы – Рованиеми, поскольку тут находится главный офис Санты, его фабрики подарков, олени и все, что касается волшебства Рождества. Именно поэтому многие рвутся каждый год отдыхать в этом городе. Тут можно покататься на оленях и санях, остановится в эфемерном волшебном ледяном отеле.

Рованиеми, Финляндия. Источник: Фотограф Антон Антонов

Рейкьявик, Исландия

Идеальное место для тихого, семейного праздника в глуши Исландии. Сюда не стоит приезжать на несколько дней. Издание советует отправиться в Рейкьявик как минимум на неделю, чтобы открыть для себя лучшие природные чудеса страны.