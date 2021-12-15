Рост цен во Франции и Великобритании оказался рекордным

Инфляция во Франции составила 3,4% в ноябре - максимум за 13 лет, а рост цен в Великобритании достиг 5,1% и установил 10-летний рекорд, сообщает Лента.ру.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 3,4 процента в годовом выражении. Это оказалось рекордным за 13 лет показателем, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Темпы инфляции ускорились, в октябре рост цен составил 3,2 процента. В ноябре потребительские цены, по французским стандартам, выросли на 0,4 процента за месяц и на 2,8 процента за год. Произошел резкий рост цен на энергоносители (на 21,6 процента в годовом выражении после роста на 20,2 процента месяцем ранее), а также на промышленные товары (0,8 процента) и услуги (1,9 процента).

Инфляция в Великобритании в годовом выражении по итогам ноября выросла на 5,1 процента. Это максимальный показатель за последние 10 лет — с сентября 2011 года.

Наибольший вклад в ускорение инфляции внесло подорожание одежды, топлива и подержанных автомобилей. По итогам июля она составляла в годовом выражении 2 процента, но за следующие четыре месяца поднялась на 3,1 процентного пункта, показав рекордно быстрый прирост в истории Великобритании.