Ученые оценили эффективность Pfizer и Coronavac против штамма "Омикрон"

Исследователи из отдела микробиологии Университета Гонконга (HKU) обнаружили, что у большинства людей после введения двух доз вакцины Pfizer-BioNTech или Coronavac не вырабатывается достаточный уровень сывороточных антител против нового варианта вируса Омикрон, сообщает Новое время.

Населению рекомендуется получить третью дозу вакцины как можно скорее, ожидая следующего поколения более подходящей вакцины, говорится в исследовании.

Вариант SARS-CoV-2 Омикрон, впервые выявленный в ноябре 2021 года, распространяется по всему миру. Этот вариант вызывает особое беспокойство из-за большого количества мутаций в вирусе, которые могут повлиять на инфекционность или эффективность вакцины.

Чтобы оценить эффективность существующих в Гонконге вакцин против COVID-19 против этого нового варианта, исследователи из Департамента микробиологии проверили способность образцов сыворотки от полностью вакцинированных реципиентов нейтрализовать этот вариант. Титры сывороточных нейтрализующих антител в настоящее время являются единственным легко воспроизводимым маркером защиты от COVID-19.

Чтобы проверить способность сывороточных антител людей, которые получили вакцины, нейтрализовать вариант Омикрон, команда использовала сыворотки от двух групп реципиентов вакцины, которые получили две дозы BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) или Coronavac. Каждая группа состоит из 25 человек.

Были протестированы два варианта штамма Омикрон, которые уже обнаруживались в Гонконге, один из Южной Африки, а другой из Нигерии (с дополнительной мутацией R346K). Способность сывороточных антител нейтрализовать штаммы Альфа, Бета и Дельта также была проверена в качестве контроля.

Только пять из 25 людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech, смогли нейтрализовать вирус варианта Омикрон, и эффективность вакцины была значительно снижена: до 20−24%. По сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2 титр нейтрализующих антител против варианта Omicron снизился в 36−40 раз.

Ни одна из сывороток 25 людей, которые получили вакцины Coronavac не содержит антител в количестве, достаточном для нейтрализации варианта Омикрон.

Таким образом, вариант вируса Омикрон смог снизить эффективность двух доз вакцины COVID-19, особенно в случае Coronavac. Следовательно, люди, которые получили вакцины против COVID-19 или даже вылеченные пациенты с COVID-19 могут подвергаться более высокому риску прорыва или повторного заражения.