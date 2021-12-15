Четыре страны ЕС замедляют введение санкций против РФ – Bloomberg

Четыре ведущие страны ЕС сопротивляются "стремлению к быстрой выработке конкретных санкций и других наказаний", которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

В частности, Bloomberg отмечает, что такое сопротивление санкциям происходит вопреки тому, что "Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что он откажется от массированного наращивания войск возле своего соседа" .

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем подробно рассказывать о болезненных экономических мерах, которые они инициируют", – отмечает издание.

Такая позиция, в том числе, основана на скептицизме к Вашингтону, который последние несколько недель постоянно сообщает о готовящемся вторжении России в Украину, пишет Bloomberg.