Александра Кучеренко ошеломила изысканным образом

Журналистка Александра Кучеренко в очередной раз очаровала роскошным образом. Девушка позировала на камеру в классическом костюме красного цвета, который ей весьма идет, сообщает 24 Канал.

Жена тревел-ведущего Дмитрия Комарова всегда выглядит безупречно. Она знает грань между стилем и безвкусицей, постоянно демонстрирует это.

На днях журналистка позировала на камеру в элегантном костюме насыщенного красного цвета, состоявшем из удлиненного пиджака и обтягивающих брюк.