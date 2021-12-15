Цена на газ в Европе упала на 7%

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1550 долларов утром теряют 7% и опускались ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Прайм.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, в начале торгов росла и превышала 1550 долларов. Однако в последний час цены перешли к снижению и к 11:44 по Киеву упали до 1390,4 доллара, что на 7,3% ниже расчётной цены накануне — 1499 долларов за тысячу кубометров.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.

Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.