Вера Брежнева показала 12-летнюю дочь-именинницу

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - мама двоих дочерей. Младшей Саре 14 декабря исполнилось 12 лет и певица трогательно поздравила ее в сети, а также показала, как выросла девочка, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

На своей странице в Instagram супруга Константина Меладзе опубликовала милый видеоролик, в котором собрала фото и видео малышки с младенчества до сегодняшнего дня.

На кадрах новорожденная Сара стремительно превращается в прекрасную, стройную девушку, очень похожую на свою маму.