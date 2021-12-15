Брат Вовка вышел из СИЗО под 7,6 млн грн залога

Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка адвокат Юрий Зонтов, обвиняемый в коррупции, вышел из-под стражи. За него внесли залог 7,6 млн гривен.﻿ Об этом заявила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает РБК-Украина.

"Зонтов вышел из СИЗО после внесения залога" , - сообщила она.

Обвиняемый находился под стражей с апреля. Теперь он обязан носить электронный браслет и не покидать место жительства без разрешения следствия и суда.

Напомним, САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка.

Отметим, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.