Брат Вовка вышел из СИЗО под 7,6 млн грн залога

Брат Вовка вышел из СИЗО под 7,6 млн грн залога

Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка адвокат Юрий Зонтов, обвиняемый в коррупции, вышел из-под стражи. За него внесли залог 7,6 млн гривен.﻿ Об этом заявила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает РБК-Украина.

"Зонтов вышел из СИЗО после внесения залога", - сообщила она.

Обвиняемый находился под стражей с апреля. Теперь он обязан носить электронный браслет и не покидать место жительства без разрешения следствия и суда.

Напомним, САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка.

Отметим, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

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