Первый вице-спикер Александр Корниенко объяснил создание новой студии канала "Рада" в Кабмине и заявил, что парламент не будет влиять на редакционную политику обновлённого телеканала, передает﻿ Андрей Павловский.

По его словам, собственником канала, по сути, является украинский народ, а задача руководства канала - поднять его рейтинги, поэтому там будут шоу.

"Почему канал "Рада" должен быть в стиле 2001-го года? Давайте он тоже будет в стиле 2022-го года и будет тогда у нас всё хорошо и будем честно конкурировать" , - сказал Корниенко.

Также первый вице-спикер объяснил создание новой студии канала "Рада" в Кабмине. Такое внедрение, по мнению, Корниенко будет способствовать контролю общественности за действиями правительства. Именно в этой студии оппозиционные политики смогут поставить свои вопросы представителям Кабинета министров и это должно быть интересно, считает Корниенко.