Спутник Landsat 8 снял тонкие ледяные образования

Посмотрите, как тонкие полоски льда из-за ветра и течения пересекают океан, сообщает Хайтек.

На снимке, видны странные тонкие ледяные образования, пересекающие море вблизи Антарктиды, говорится в заявлении земной обсерватории НАСА.

На снимке изображен канал диаметром около 6 км между шельфовым ледником Ронне и большим куском морского льда в море Уэдделла.

Морской лед состоит из многолетнего льда, он белого цвета и сохраняется годами, а также из свежего льда, он обычно серого цвета. Этот морской лед обычно намного ближе к шельфовому леднику Ронне. Но на снимке видно, как сильные ветры отодвинули его намного дальше.

Благодаря этому зазору между двумя большими кусками льда образовались тонкие ледяные полоски. Последние сделаны из ниласа — это тонкий морской лед толщиной менее 10 см. Нилас сделан из льда фрейзила — это крошечные игольчатые кристаллы, которые являются первой стадией роста морского льда. Обычно такой лед образует целые хрупкие листы. Но сильные ветры не позволили льду сформироваться в единый лист и направили его вдоль по поверхности канала.