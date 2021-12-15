Чиновников горсовета Кривого Рога заподозрили в хищении миллиардов

Государственное Бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливает причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога.

"Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В ГБР сообщили, что чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.

"ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе", – добавили в Бюро.

Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.