Чиновников горсовета Кривого Рога заподозрили в хищении миллиардов
Государственное Бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливает причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога.
"Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
В ГБР сообщили, что чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы
"закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.
"ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе", – добавили в Бюро.
Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.