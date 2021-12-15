Зеленский в Брюсселе встретился с главой Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом "Восточного партнерства". Украина ожидает четких сигналов о недопустимости эскалации на Донбассе по результатам заседания Евросовета 16 декабря.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter﻿.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом Восточного партнерства. Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - пишет Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза. Владимир Зеленский также примет участие в саммите.

В рамках визита в Брюссель президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.