Казахский авиаперевозчик начал летать из Киева в Дели
Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в Дели через свой базовый аэропорт в Алматы, сообщает Avianews.
Время пересадки на пути из Украины в Индию составляет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 2 часа 40 минут.
Стыковки рейсов Киев-Алматы и Алматы-Дели предусмотрены два раза в неделю по понедельникам и средам с прилетом на следующий день. Вернуться в Украину можно будет раз в неделю по субботам.
Пересадка из Киева в Дели, вылеты по понедельникам и средам:
- Киев 21:40 → Алматы 06:35
- пересадка 1 час 15 минут
- Алматы 07:50 → Дели 11:10
Пересадка из Дели в Киев, вылеты по субботам
- Дели 12:20 → Алматы 16:40
- пересадка 2 часа 40 минут
- Алматы 19:20 → Киев 20:40
Пассажиры всех классов получают бесплатное питание, дорожные наборы и доступ к индивидуальной развлекательной системе с фильмами и сериалами. Она представлена в виде вмонтированных в кресло экранов или планшетов, которые на время полета выдают бортпроводники.