Казахский авиаперевозчик начал летать из Киева в Дели

Казахский авиаперевозчик Air Astana с 15 декабря запустил пересадки из Киева в Дели через свой базовый аэропорт в Алматы, сообщает Avianews.

Время пересадки на пути из Украины в Индию составляет 1 час 15 минут, в обратном направлении — 2 часа 40 минут.

Стыковки рейсов Киев-Алматы и Алматы-Дели предусмотрены два раза в неделю по понедельникам и средам с прилетом на следующий день. Вернуться в Украину можно будет раз в неделю по субботам.

Пересадка из Киева в Дели, вылеты по понедельникам и средам:

Киев 21:40 → Алматы 06:35

пересадка 1 час 15 минут

Алматы 07:50 → Дели 11:10

Пересадка из Дели в Киев, вылеты по субботам

Дели 12:20 → Алматы 16:40

пересадка 2 часа 40 минут

Алматы 19:20 → Киев 20:40

Пассажиры всех классов получают бесплатное питание, дорожные наборы и доступ к индивидуальной развлекательной системе с фильмами и сериалами. Она представлена в виде вмонтированных в кресло экранов или планшетов, которые на время полета выдают бортпроводники.