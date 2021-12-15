В "СН" прокомментировали переписку о новогоднем корпоративе

Депутат фракции «Слуга Народа» Николай Тищенко прокомментировал вчерашнюю переписку, где «слуги» обсуждали празднование новогоднего корпоратива.

Об этом сообщает "Политика Страны"﻿.

«Депутаты нашей фракции и партия не планируют проводить новогодний корпоратив. О какой переписке идёт речь я не знаю и не видел ее. Лично я встречу Новый год в кругу родных» ,- заявил Тищенко.

Также по словам Тищенко, никто не собирался праздновать корпоратив в ресторане «Харвест». После чего, он ушёл от вопросов журналиста о подлинности данной переписки.

Ситуацию прокомментировал также первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает "Сегодня"﻿.

Корниенко высмеял идею и отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.

"Меня нет в этой группе и в этом приглашении. Я возмущен. Там (в ресторане) ноги кого-то по 900 гривен. Хоть бы посмотреть на это" , – сказал с улыбкой Корниенко.

На вопрос журналистов, будет ли вообще корпоратив у "слуг", он ответил:

"Нет. Мы не делаем корпоратив".

"Пандемия, во-первых. Во-вторых, нельзя сильно собираться. И время не сильно веселое, чтобы веселиться. В Трускавце (на съезде партии в октябре. – Ред.), в принципе, уже повеселились" , – сказал первый вице-спикер Рады.

Как сообщали СМИ, «Слуги Народа» создали чат «Новый год», где обсуждали предстоящий корпоратив. Тищенко предложил провести вечеринку в загородном ресторане «Харвест».