Кабмин выделил на вооружение более 300 млн грн
Кабинет министров Украины перераспределил 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Телеграм-канале.
По его словам, речь идет, в том числе, об авансировании закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").
"Средства высвободились из-за невыполнения мер по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса", – написал нардеп.