Кабмин выделил на вооружение более 300 млн грн

Кабинет министров Украины перераспределил 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Телеграм-канале﻿.

По его словам, речь идет, в том числе, об авансировании закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").