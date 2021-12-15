На заседании в среду, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон об авторском праве (законопроект №5572), за недопущение принятия которого "слуге народу" Александру Санченко предлагали взятку в 100 тысяч долларов в год, сообщает Страна UA.

За документ во втором чтении проголосовали 253 нардепа, против - 8, еще 43 человека воздержались.

В описании законопроекта указано, что он призван разблокировать работу организаций коллективного управления, предоставив тем, которые внесены в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей в сфере публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений, в пределах репертуара, который находится у них на управлении.

Отметим, что по поводу проекта закона №5572 в музыкальном сообществе нет единого мнения. Так, певица Руслана и продюсер Александр Ксенофонтов выступали против него. В то же время другая часть музыкантов законопроект поддерживали.