Кабмин одобрил добровольный взнос $25 тыс. в Фонд ООН
Кабинет министров одобрил осуществление добровольного взноса Украины в Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Целью данного решения является дальнейшее развитие деятельности Фонда ООН в области народонаселения в Украине, направленной на расширение возможностей молодежи, обеспечение гендерного равенства и предупреждение гендерно обусловленного насилия, профилактики распространения ВИЛ-инфекции, улучшения репродуктивного здоровья.
Отмечается, что до этого времени Украина не осуществляла соответствующих взносов.
Данным решением правительство одобрило добровольный взнос Украины в Фонд в $25 тыс.
ЮНФПА – организация, руководящяя оперативной деятельностью системы ООН в области народонаселения, помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой найти решения их собственных демографических проблем. Фонд помогает государствам совершенствовать направления здравоохранения, занимающиеся репродуктивным здоровьем, а также службы планирования семьи.