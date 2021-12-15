Кабмин одобрил добровольный взнос $25 тыс. в Фонд ООН

Кабинет министров одобрил осуществление добровольного взноса Украины в Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью данного решения является дальнейшее развитие деятельности Фонда ООН в области народонаселения в Украине, направленной на расширение возможностей молодежи, обеспечение гендерного равенства и предупреждение гендерно обусловленного насилия, профилактики распространения ВИЛ-инфекции, улучшения репродуктивного здоровья.

Отмечается, что до этого времени Украина не осуществляла соответствующих взносов.

Данным решением правительство одобрило добровольный взнос Украины в Фонд в $25 тыс.

ЮНФПА – организация, руководящяя оперативной деятельностью системы ООН в области народонаселения, помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой найти решения их собственных демографических проблем. Фонд помогает государствам совершенствовать направления здравоохранения, занимающиеся репродуктивным здоровьем, а также службы планирования семьи.