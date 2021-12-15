Кабмин назначил главу Харьковской ОГА

Кабинет министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

Также Кабмин одобрил увольнение того же Олега Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации, которую он занимает на данный момент.