Кабмин утвердил условия "тарифных" субвенций

Правительство на заседании в среду, 15 декабря, утвердило порядок и условия предоставления субвенций на покрытие разницы в тарифах на тепло, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Корреспондент.

"Местные бюджеты получат средства, чтобы покрыть разницу в тарифах на тепло и погасить задолженность перед Нафтогазом... Получение средств позволит теплопоставщикам избавиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий", - сказал премьер.

Он напомнил, что выполнение этих условий предусмотрено в Меморандуме с местными властями.

"Правительство выполняет свои обязательства. Руководители городов со своей стороны обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне", - отметил Шмыгаль.

Также глава Кабмина заверил, что Украине хватит энергоресурсов для прохождения отопительного сезона.

"По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей", – сказал он.

По его словам, проблемы с углем также оказались "страшилками".

Премьер отметил со ссылкой на данные Минэнерго, что в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн.