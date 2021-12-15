Для COVID-вакцинации детей от 5 лет нужна специальная вакцина - эксперт

Для того чтобы начать вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет нужна специальная вакцина. Такой препарат могут зарегистрировать в Украине в начале января.﻿﻿ Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что в Украине вакцинацию от COVID-19 рекомендовали для подростков (в возрасте от 12 до 18 лет) с учетом нескольких факторов. Первый – это вопрос безопасности. В течение летнего периода было собрано немало данных об использовании вакцины для детей.

"Во-вторых, поскольку для подростков в Украине могут применять только один препарат – Pfizer-BioNTech, то мы должны были убедиться, что у нас будет достаточно вакцин для всех остальных категорий населения. Единственная вакцина, которая у нас есть в арсенале для детей от 12 лет – это Comirnaty от Pfizer - BioNTech" , - рассказал эксперт.

В Европе для вакцинации подростков уже одобрен и препарат SpikeVax (Moderna). Но эта вакцина не зарегистрирована в Украине, она используется как гуманитарная помощь, ее ввозят в страну по отдельной процедуре.

Сама компания на регистрацию в Украине не подавалась, самостоятельно зарегистрировать препарат без обращения компании нельзя. Поэтому ее пока не могут вводить несовершеннолетним.

В Китае также одобрена для прививок детям с 6 лет вакцина CoronaVac от Sinovac. Но, для того чтобы колоть эту вакцину детям, производитель должен внести изменения в инструкцию. И только тогда Минздрав сможет рассмотреть эти изменения.

"Мы также отслеживаем результаты, эффективность и безопасность применения прививок от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Но, для того чтобы начать вакцинацию для этой возрастной категории нужна специальная вакцина" , - отметил он. ﻿

Те страны, которые начали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной от Pfizer - BioNTech – это не совсем тот препарат, который сейчас используется в Украине. Для детей доза вакцины в три раза ниже.

"Это не значит, что мы можем взять вакцину, которая вводится в дозировке 0,3 мл взрослым и ввести ребенку 0,1 мл. Нужен препарат в соответствующей концентрации – мы не можем использовать ту вакцину, которую колют подросткам и взрослым" , - рассказал Лапий.

Детский препарат Comirnaty должен подать на регистрацию в Украине производитель вакцины.

"По той информации, которой я владею, она будет зарегистрирована в начале января" , - сказал он.

Эксперт отметил, что нужно понимать, что дети не являются приоритетной группой для вакцинации за исключением тех, у которых есть серьезные сопутствующие заболевания.