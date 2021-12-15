Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/4 финала

В среду, 15 декабря, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой были сформированы четыре пары, сообщает УНИАН.

На этом этапе за трофей ведут борьбу восемь команд. Команды были поделены на сеяных и несеяных.

Сеяные: "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк)

Несеяные: "Александрия", "Львов", "Металлист" (Харьков), "Днепр-1"

Результаты жеребьевки:

"Александрия" - "Динамо" (Киев)

"Днепр-1" - "Ворскла" (Полтава)

"Львов" - "Шахтер" (Донецк)

"Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск)

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