Военный призыв по-новому и зарплаты медикам: что принял Кабмин

Кабмин 15 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что темпы заболеваемости падают. Но одновременно сокращаются и темпы вакцинации. Он призвал украинцев, которые уже сделали вакцину, агитировать родственников и знакомых, рассказывая им о пользу прививок, сообщает Страна UA.

Также Денис Шмыгаль упомянул, что уже началось распределение "Вовиной тысячи", правда, пока в рамках пилотного проекта - для тех, кто заранее зарегистрировался. Нардеп Алексей Гончаренко предложил инициировать решение по использованию этих средств также на оплату коммуналки и лекарств для всех, а не только тех, кто старше 60 лет.

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 марта 2022 года.

Вторая горячая тема - отопительный сезон. Денис Шмыгаль заявил, что он идет стабильно, газа хватает (на середину декабря его 15 млрд кубов в подземных хранилищах). По углю премьер ответил, что в декабре ожидаются поставки 2 млн тонн при потребности на месяц 1,7 млн. При этом о текущих запасах угля Шмыгаль ничего не сказал. А они - меньше 450 тысяч тонн, что вдвое ниже гарантированного минимального запаса.

Также, что интересно, Денис Шмыгаль сказал, что в Украине нет и не было с начала отопительного сезона никаких веерных отключений, которыми пугают украинцев. Ну а участившиеся отключения света он пояснил аварийными или плановыми работами. Хотя для украинцев, которые сидят без света, в общем нет разницы, как эти отключения называются - веерными или плановыми.

Что еще принял Кабмин 15 декабря

Подготовка к референдуму

Кабмин согласовал законопроект, которым вносится ряд изменений в действующее законодательство в части организации и проведения референдумов. Как указано в пояснительной записке, такая необходимость появилась после принятия закона о всеукраинском референдуме в начале этого года.

Изменения, в частности, будут внесены в законы о политических партиях и реестре избирателей.

Для политических партий прописали право принимать участие в референдуме (и, соответственно, агитировать население). Для участия в референдуме партии могут создавать фонды агитации, но по итогу должны предоставлять отчеты по источникам поступления и расходованию средств.

Оборонка в аренду

Правительство одобрило законопроект, касающийся хозяйственной деятельности в армии. Так, из списка возможных арендаторов военного имущества исключили физических и юридических лиц, "которые имеют тесные личные или экономические связи с государством-агрессором".

Также прописали, что военное имущество будет передаваться в аренду на конкурсах, с оценкой его стоимости и формированием комиссий из числа представителей Министерства обороны и Фонда госимущества.

Железнодорожные штрафы

В Украине установят серьезную ответственность за вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Кабмин согласовал законопроект, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс на этот счет.

Речь идет о кражах на железной дороге, в частности, разукомплектации вагонов. В 2019 году было зафиксировано почти 26 тысяч подобных случаев, но открыли меньше 6 тысяч уголовных дел.

Помимо воровства грузов, злоумышленники разбирают на лом железнодорожное полотно. В итоге общие убытки выросли с 75 млн гривен в 2017 году до 213,8 млн в 2019 году.

Отметим, что штрафы по таким делам в УК уже есть. К примеру, за прием металлолома "железнодорожного" происхождения. Но теперь их предлагается увеличить - с 50-250 необлагаемых минимумов до 1500-2000 минимумов (до 25,5-34 тысяч гривен). Плюс по этой статье появилась возможность тюремного заключения на год. Элементы ж/д инфраструктуры можно будет принимать на лом только от субъектов хозяйственной деятельности при наличии акта на списание имущества.

Повреждение железнодорожного полотна или инфраструктуры, за которое сейчас положен штраф в 50-200 необлагаемых минимумов, также будет караться штрафом в 1,5-2 тысячи необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Стипендии от Зеленского

Кабмин согласовал проект указа президента о выделении стипендий для молодых писателей, музыкантов, актеров, художников и др.

Заседание комиссии по распределению стипендий состоялось еще в сентябре этого года. Всего было подано 460 заявок (стипендий - 250)

Размер стипендий в пределах прожиточного минимума. С 1 января 2022 года - 2480 гривен, с июля - 2600, с декабря - 2684. В бюджете на следующий год на эти цели предусмотрено порядка 7,6 млн гривен. Со списком стипендиатов можно ознакомиться здесь.

Муниципальная няня - не для всех

Сегодня Кабмин внес изменения в порядок возмещение стоимости услуги "Муниципальная няня".

Нововведений несколько. Во-первых, услуга теперь будет доступна далеко не всем. Ее оставили только для семей, дети которых нуждаются в особом уходе (имеют тяжелые заболевания), если у родителей группа инвалидности или няня нужна для двоих и больше детей.

Компенсацию услуг няни при этом не меняли - она составляет прожиточный минимум для ребенка до 6 лет, а для детей, нуждающихся в особом уходе - два прожиточных минимума.

Во-вторых, прописали более жесткие требования к документам. Договор с няней будут регистрировать в специальной электронной базе данных, в нем обязательно должна указываться стоимость услуг няни. Если пакет документов неполный, в компенсации могут отказать, но заявители имеют право в течение пяти рабочих дней донести недостающие бумаги.

На сегодня услугой муниципальная няня пользуется почти 6,3 тысячи семей, на компенсации которым в бюджете на этот год заложено около 332 млн гривен.

Как будут считать зарплаты медикам

Кабмин принял постановление по зарплатам медиков. Напомним: в бюджете на следующий год для них предусмотрены оклады по 14,5-20 тысяч.

В новом документе расписано как будет формироваться зарплата главврача и остального медперсонала. Все обязанности по определению окладов возложили на местные органы исполнительной власти, набсоветы клиник - именно они должны будут определять, какие суммы указывать в контрактах. Также прописали формулу - зарплата главврача и других руководителей должна отличаться от заплат медицинского персонала не больше чем на 60%.

Также при определении окладом медикам должны учитываться объем и сложность работы, квалификация и уровень ответственности.

При этом, что интересно, в финансово-экономических расчетах к этому постановлению указано, что в 2021 году программа, по которой финансируются зарплаты медикам (программа медгарантий), составляет 122,6 млрд гривен. В следующем году будет порядка 157,5 млрд гривен. Непонятно как при этом медикам собираются существенно повысить оклады, ведь финансирование увеличивается явно не в разы. В 2023 году предусмотрено около 156 млрд, а в 2024 году - 177,7 млрд.

Стипендии для молодежи Донбасса и Крыма

Кабмин внес изменения в ряд законодательных актов, касающихся жителей Донбасса и Крыма.

В частности, появилась норма, которая предусматривает проведение бесплатных курсов для молодежи из неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма по подготовке ко вступлению в украинские вузы. Учащимся будут платить стипендии (размер - три прожиточных минимума в месяц, а это около 7 тысяч гривен), покрывать стоимость проживания в общежитиях, проводить разного рода культурные и массовые мероприятия.

Реинтеграционные курсы могут посещать также молодые люди из числа внутренне перемещенных лиц, но о стипендиях для них уже ничего не говорится. Для участия в программе выберут 25 учебных заведений.

Сколько нитратов и нефти должно быть в черноземах

Кабмин установил нормативы по концентрации различных веществ в грунтах.

К примеру, для нитратов это 130 миллиграмм на килограмм грунта, для бензола - 0,3 миллиграмма, для марганца - 1500 миллиграмм, для нефти - 1000 миллиграмм и т.д. В постановлении прописаны граничные нормы для большинства элементов из таблицы Менделеева, включая радиоактивные.

Призыв по-новому

Кабмин внес изменения в положение о призыве на военную службу.

Изменений несколько. Во-первых, технические: военные комиссариаты заменили на территориальные органы комплектации и социальной поддержки.

Во-вторых, прописано, что лица с инвалидностью, которые не могут свободно передвигаться, не будут вызывать в военкоматы. Перечень заболеваний должно отдельно утвердить Минобороны по согласованию с Минздравом. Решение по таким призывникам комиссии будут принимать на основании документов.

В-третьих, формулировку о розыске призывников заменили на "уточнение местонахождения". При этом возможность привлечения Нацполиции к такому "уточнению" сохранили.

Как и обязанность полицейских принудительно доставлять "уклонистов" на призывные участки.

В-четвертых, прописали возможность для лиц призывного возраста, которые служат в ГБР или Службе судебной охраны, просто подать в комиссию соответствующие подтверждения.

Больше денег на дороги

Кабмин пересмотрел программу по автомобильным дорогам на 2018- 2022 годы, которая реализуется Укравтодором. По ряду объектов финансирование в очередной раз увеличили. К примеру, по дороге М23 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский финансирование увеличили с 75 млн до 80,8 млн, по дороге Т-02 Могилев-Подольский-Бершадь-Умань с 38,5 до 55,3 млрд и т.д.

В целом бюджет на объекты капитального ремонта вырос с 686 до 703 млн.