МИД отреагировал на обвинения РФ в адрес украинского журналиста Цимбалюка

Романа Цимбалюка, украинского журналиста и корреспондента УНИАН в Москве российские правоохранители обвиняют в экстремизме. В МИД Украины уже прокомментировали ситуацию ﻿и заверили, что будут поддерживать журналиста в РФ.

Об обвинении сообщили сам Цимбалюк﻿ и его адвокат Николай Полозов﻿.

"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ" , - написал Полозов в Facebook.

Как считает адвокат журналиста, со стороны властей РФ производится давление на иностранного журналиста, "фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности".

"Полагаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них властям придется держать ответ в независимых международных судебных инстанциях" , - написал он.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на обвинения Цимбалюка.

"Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой" , — написал спикер МИД Олег Николенко.