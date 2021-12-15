МИД отреагировал на обвинения РФ в адрес украинского журналиста Цимбалюка
Романа Цимбалюка, украинского журналиста и корреспондента УНИАН в Москве российские правоохранители обвиняют в экстремизме. В МИД Украины уже прокомментировали ситуацию и заверили, что будут поддерживать журналиста в РФ.
Об обвинении сообщили сам Цимбалюк и его адвокат Николай Полозов.
"Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", - написал Полозов в Facebook.
Как считает адвокат журналиста, со стороны властей РФ производится давление на иностранного журналиста,
"фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности".
"Полагаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них властям придется держать ответ в независимых международных судебных инстанциях", - написал он.
В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на обвинения Цимбалюка.
"Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", — написал спикер МИД Олег Николенко.