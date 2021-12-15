Озвучено место Украины в рейтинге инвестпотенциала энергоперехода

С кумулятивной оценкой 1,74 из 5 Украина занимает 21-е место в рейтинге инвестиционного потенциала развивающихся стран с точки зрения осуществления энергоперехода, 48 место – в мировом масштабе, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в десятом отчете Climatescope, который проводится ежегодно аналитическим центром агентства Bloomberg – BloombergNEF – и охватывает 136 стран мира (107 развивающихся и 29 развитых).

Аналитики отмечают прогресс страны в части выполнения Первого национально определяемого взноса в Парижское соглашение, согласно которому Украина к 2030 году обязалась сократить выбросы парниковых газов до 60% от уровня 1990 года, но сделала это гораздо раньше. Так, в 2019 году, согласно проекту Национального кадастра антропогенных выбросов за 1990-2019 годы, выбросы CO2 составили 332 млн тонн – 37,6% от уровня 1990 года.

Также указывается, что Украина, согласно Обновленному национально определяемому взносу, обязалась сократить выбросы на 65% к 2030 году и нарастить к 2035 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электромиксе до 25%.

В отчете отмечается, что Украина выполнила предыдущую цель по увеличению доли ВИЭ до 11% к 2020 году, в частности благодаря финансовым стимулам и льготам со стороны правительства.

Аналитики также упоминают про «зеленые» аукционы, которые ожидаются в 2022-2025 годах.

В то же время в главе «Отказ от ископаемого топлива» говорится об обещании Украины отказаться от угольной энергетики к 2035 году, которое дали представители украинской делегации на климатическом саммите в Глазго COP26. При этом в комментарии порталу Green Deal вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Кабмин не утверждал официальных документов с целью отказа от угольной генерации к 2035 году, и Министерству энергетики предстоит скорректировать эту дату.

Анализируя транспортный сектор Украины, эксперты обращают внимание на цель Национальной транспортной стратегии о достижении 75%-й доли электротраспорта во внутренних перевозках к 2030 году, законопроект, регламентирующий работу на маршрутах только электробусов после 2030 года, а также законопроект, который запрещает импорт бензиновых и дизельных автомобилей в Украину с 2030 года.

Несмотря на отсутствие грантов или кредитов для покупки электромобилей, Украина намерена при поддержке ЕБРР ввести беспроцентные кредиты на эти цели, напоминают в BloombergNEF. Вместе с тем отмечается, что в Украине с 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС.

Наиболее слабая динамика развития наблюдается в секторе ЖКХ. Аналитики подчеркивают, что Украина очень зависит от газа в отоплении зданий, тогда как стандарты энергоэффективности находятся на минимальном уровне. При этом упоминается о программе «теплых кредитов».