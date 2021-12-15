Кличко отчитался о работе городских властей

За последние два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отчитываясь о работе городских властей в 2021 году.

Кличко отметил, что в текущем году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом.

"В общей сложности за два года на меры по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн. А также на доплаты медикам, которые борются с пандемией, в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году – почти 1,2 миллиарда" , – сказал Виталий Кличко.

Всего в 2021 году расходы бюджета столицы на медицину составили около 7 млрд грн. Такую, меньшую по сравнению с предыдущими годами, сумму расходов Виталий Кличко объяснил тем, что теперь медучреждения финансирует государство. А городские власти в этом году на доплаты медицинским работникам выделили почти 1,2 миллиарда гривен.

На современное оборудование для медучреждений в этом году предусмотрено почти 725 млн грн. На ремонт учреждений медицинской сферы – более 740 млн грн, отметил мэр.

Всего же за последние 7 лет в столице отремонтировали 175 отделений в медучреждениях, обновили 8 роддомов. На это в общей сложности направили 7,3 млрд. гривен. Также с 2016 года закупили 207 спецавто для предоставления неотложной помощи.

Он добавил, что на выплату муниципальной надбавки к зарплате запланировано почти 1,3 млрд грн.

«В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определено около 6 тысяч коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода. Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня – более 500. Концентраторов кислорода – более 1700. Также в мощностях города – 11 коммунальных ПЦР-лабораторий» , – сказал мэр Киева.

Он отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно бьет по экономике столицы. Так, за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен. Однако Киев, по возможности, продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации и расширяет льготы.