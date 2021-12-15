Создан относительно компактный и дешевый МРТ-аппарат

Магнитно-резонансная томография — мощный инструмент диагностики, но размер и стоимость аппарата ограничивают его распространение. Гонконгские ученые разработали более компактную и доступную технологию МРТ. В ней используется магнитное поле гораздо меньшего размера, которое не требует экранирования, но при этом способно выявлять нарушения в работе мозга пациента, сообщает Хайтек+.

Процедура МРТ применяется для сканирования мягких тканей организма и особенно эффективна при диагностике проблем с мозгом — опухолей, травм или инсульта. При этом риски для здоровья намного меньше, чем при рентгеноскопии или компьютерной томографии. Однако аппараты для МРТ обходятся дорого, как и последующая их эксплуатация. Они поглощают много энергии и требуют громоздкого магнитного и радиочастотного экранирования. Все это в совокупности ограничивает использование МРТ, особенно в развивающихся странах.

Специалисты из Университета Гонконга разработали более компактный аппарат МРТ, которому для работы достаточно магнитного поля силой всего 0,055 Тл, в отличие от стандартных приборов, индукция магнитов которых достигает 3 Тл.

Из-за менее напряженного магнитного поля устройство обходится без экранирующих компонентов, ставших отличительным признаком обычных аппаратов МРТ. Радиочастотное экранирование необходимо для предотвращения помех, но для нового прибора ученые разработали алгоритмы машинного обучения, которые устраняют помехи.

Что касается эффективности аппарата, то ее проверили на 25 пациентах, у 13 из которых была опухоль мозга, у восьми — ишемический инсульт, а у четырех — внутримозговое кровоизлияние. Снимки получились не такими четкими, как у машин с магнитами на 3 Тл, но патологии были заметны у всех больных.