BMW запускает производство кроссовера X5

Баварский автогигант BMW теперь будет производить свой кроссовер X5 и на заводе в Китае. Это нужно для удовлетворения большого потребительского спроса на машину, сообщает Новости Ю.

В настоящее время немцы производят X5 в США, но вскоре выпуск этого кроссовера начнется и на совместном предприятии с Brilliance. Все модификации кросса, реализуемые в КНР, до этого времени изготавливались на фабрике в Южной Каролине. При этом сборка в Поднебесной никаким образом не отразится на рабочих объемах в Штатах.

За первые девять месяцев нынешнего года BMW продал в Китае почти 700 тысяч автомобилей, это на 20% больше, чем в прошедшем году. Еще в 2018 году баварский бренд собирался создать до 20 тысяч моделей X5 в Таиланде для последующих китайских поставок после введения Пекином тарифа в 40% на импорт из США. Сборка X5 в КНР должна начаться в следующем году.

BMW X5 — немецкий кроссовер, последние три года компания выпускает четвертую генерацию. Машина оснащается спортивными креслами с подогревом и электроприводом, светодиодными фарами, амортизаторами с электроуправлением, двумя экранами по 12,3 дюйма и другими полезными технологиями.