В ОП скомандовали отложить выборы мэра Кривого Рога

Офис президента дал команду не включать в повестку дня до конца года вопрос о назначении выборов мэра в Кривом Роге, хотя горсовет передал соответствующее обращение в Раду еще несколько месяцев назад после гибели мэра Константина Павлова. Об этом, ссылаясь на свой источник в "Слуге народа", сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Таким образом, скорее всего, выборы не успеют назначить на конец марта 2022 года.

Как сообщает источник канала, на Банковой решили оттянуть выборы, так как на данный момент "есть четкое понимание, что любой кандидат от «слуг» эти выборы разгромно проиграет, и поэтому решили взять паузу" .

Также, по словам источника, в ближайшее время будут активизированы уголовные дела против нынешнего руководства города и и. о. мэра Юрия Вилкула с целью заставить его покинуть пост.

Депутат фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко сообщила, что не знает, будет ли Рада до нового года голосовать за назначение выборов мэра в Кривом Роге.