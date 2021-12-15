В Кремле нашли еще один вариант информационной войны против Украины

Кремлевские пропагандисты придумали еще один вариант информационной войны против Украины. "Боевые действия" будут проходить в области науки, сообщает Depo.ua.

В 2022 году Кремль посредством своих ручных "республик" — "ЛНР" и "ДНР" - планирует опубликовать ряд научных статей об "сопротивлении народа Донбасса украинской агрессии" и таким образом привлечь на свою сторону международных ученых.

"Цель этой кампании - дискредитировать Украину в международных научных кругах", — сообщает глава Восточной правозащитной группы Вера Ястребова .

Ей известно, что у "ЛНР" и "ДНР" уже есть договоренности с "вузами" и научными центрами РФ о соответствующих публикациях в научных журналах других стран.

"В научном план, высшие учебные заведения РФ уже создали легитимизацию "ДНР" и "ЛНР", многие студенты из РФ пишут статьи и дипломные работы по темам "ДНР" и "ЛНР"", — отмечает Ястребова .

Она также сообщает, что в 2022 году Россия и "республики" ОРДЛО планируют провести "международные круглые столы и опубликовать научные статьи на иностранных языках", чтобы найти сторонников среди ученых других стран мира.

"Фактически это еще один этап информационной войны, только на научном фронте", — резюмирует правозащитница .

Напомним, ранее Ястребова рассказала, как правозащитники проверили готовность Запорожской, Одесской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей к возможному полномасштабному нападению со стороны России.